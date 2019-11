A Bagnacavallo torna la Corsa dla Piligrèna sull’argine del fiume Lamone

Sabato 16 novembre a partire dalle 14 si riconferma, per il decimo anno consecutivo, l’appuntamento con la seguitissima Corsa dla Piligrèna sull’argine del fiume Lamone a Villanova di Bagnacavallo. La camminata non competitiva a carattere ricreativo, ludico e motorio è organizzata dal Gruppo Sportivo Lamone di Russi in collaborazione con l’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri.

La manifestazione sarà come di consueto vivacizzata dai numerosi partecipanti in costume a tema, che riceveranno un omaggio dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri. Sono previsti due percorsi, uno di 7 km e uno mini di 2,5 km. Il ritrovo e le iscrizioni sono previsti dalle 14 presso l’etnoparco Villanova delle Capanne, in via Ungaretti 1, con partenza unica alle 15.30. Per informazioni: cell. 335 6933050 – www.gslamone.blogspot.it.