A Fusignano Nadia Giberti presenta il libro “La baracchina”

Venerdì 15 novembre alle 21 Nadia Giberti presenta nel centro culturale “Il Granaio” di Fusignano (piazza Corelli 16) il suo libro La baracchina (Solfanelli), nell’ambito della rassegna “Parole d’autore”.

Il libro è ambientato in un’Imola afosa e rovente: il chiosco stagionale della Baracchina offre fresco riparo sotto le fronde di superbi tigli. È l’inaspettata scomparsa di Serena, una giovane cliente dell’attività commerciale, a dare il via a una concatenazione di tragici eventi.

Nadia Giberti ha vissuto a Imola ed é stata titolare di un chiosco. La passione per la scrittura risale a quando era una ragazza. Ha scritto una trentina di racconti in gran parte premiati o segnalati in concorsi nazionali. È stata definita una “racconta storie”.

Le presentazioni dei libri si svolgono in collaborazione con Auser di Fusignano, oltre a libreria Alfabeta negli appuntamenti del 22 e 28 novembre.