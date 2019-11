All’Oriani di Faenza open day per scegliere la scuola superiore giusta

Sabato 30 novembre 2019, alle 15, l’IT Oriani aprirà le porte a famiglie e potenziali nuovi alunni per l’anno scolastico 2020-21, cioè a quegli studenti che il prossimo giugno termineranno la terza media e a quanti desiderano conoscere una realtà grande, dinamica, produttiva. In programma altri due appuntamenti: il 15 dicembre, ore 10, e l’11 gennaio, alle ore 15 .

Sarà il Dirigente scolastico Fabio Gramellini ad illustrare in aula magna alcune novità per il prossimo anno ai futuri alunni e alle famiglie, guidati quindi in aule, palestre e laboratori attrezzati con i più qualificati strumenti e tecnologie, spazi coperti interamente dal segnale wifi, cui possono accedere per motivi esclusivamente didattici tutti gli studenti, i docenti e il personale della scuola in generale.

Saranno realizzati da studenti e insegnanti diversi saggi didattici laboratoriali, per offrire una maggiore curvatura degli indirizzi del settore economico, realtà in costante crescita sul piano occupazionale, e di quello tecnologico, che offre un approccio strategico di scienza, creatività e tecnologia per operare in situazioni complesse e in continuo cambiamento: sarà possibile ottenere precise informazioni da insegnanti e studenti che attualmente frequentano la scuola, circa l’organizzazione, la didattica e i percorsi di studi.

La ‘scelta giusta’ è sempre una questione delicata, che deve tener conto specialmente degli interessi di ogni alunno, delle sue attitudini, dei consigli dei professori del primo ciclo, di una prospettiva sugli sbocchi futuri, e forse meno dell’amico del cuore o della vicinanza della scuola. In buona sostanza, la scelta giusta è frutto anche di una giusta informazione e di una attenta valutazione complessiva su ciò che offre ogni istituto.

Per questo il Tecnico Oriani punta molto su una corretta informazione, anche in quella itinerante nei diversi istituti scolastici della secondaria di primo grado, mettendo in prima linea, oltre ad alcune tra le migliori risorse interne in campo didattico, proprio gli studenti, autentici testimoni di un percorso che sappia tener conto delle vocazioni, che educhi alla generosità e non solo al successo individuale; che assicuri serenità nel tempo-scuola; che scopra e valorizzi i talenti, privilegi i saperi fondamentali, senza fare troppo o troppo poco, rinviando alla famiglia buona parte di tutte le educazioni; che sappia contagiare passioni, attraverso la curiosità e lo studio.

Recentemente sono stati divulgati gli esiti delle prove Invalsi, che hanno fatto registrare risultati di tutto rispetto rispetto alla media della regione E-R, della macroarea Nord-Est e della media nazionale. Anche la Fondazione Agnelli ha recentemente divulgato attraverso il progetto «Eduscopio» i risultati dei percorsi universitari dei diplomati, lasciando trasparire indicazioni di qualità anche sull’offerta formativa dell’Istituto, assicurata da una serie di successi con alcuni progetti vincenti e innovativi, che stimolano idee imprenditoriali nate da start-up, concorsi europei, progetti regionali, qualificando diversi studenti dell’Oriani tra le eccellenze nel campo dell’impresa e delle idee imprenditoriali nazionali e internazionali.