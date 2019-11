Pillole da La Stagione dei Teatri: Elsewhere, il volo degli uccelli e quello degli uomini

Volo e migrazione degli uccelli sono i temi alla base di Elsewhere, un lavoro coreografico che riflette sul mondo contemporaneo e sui movimenti degli umani nel nostro pianeta. Le evoluzioni che gli stormi compiono nel creare e ricreare forme mobili portano in sé il codice di una comunicazione invisibile, forse lo stesso che regola i danzatori nel disegnare lo spazio scenico, o gli esseri umani nel percorrere la terra. Si compone dunque un universo artistico dai confini liquidi, fatto della commistione tra linguaggi diversi, in cui la creazione dello spettacolo si scontra con un’idea di trasformazione e di scrittura quasi non riproducibile, aprendo numerosi interrogativi sul rapporto tra organizzazione e libertà.

ELSEWHERE

Compagnia Stalker / Daniele Albanese

Performance con Daniele Albanese ed Eva Karczag

Teatro Rasi di Ravenna, sabato 18 aprile 2020 alle ore 21.00

La Stagione dei Teatri 2019-20

www.ravennateatro.com