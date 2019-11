Ravenna “A scena aperta”: nel weekend arrivano le visite guidate gratuite al Teatro Alighieri

Il Teatro Alighieri di Ravenna ha aderito anche quest’anno a “A scena aperta”, il progetto di valorizzazione dei teatri storici della Regione Emilia-Romagna promosso dall’IBC (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali) che si inserisce nella settimana di promozione della cultura della Regione. Venerdì 15 novembre alle 10 e alle 11, sabato 16 alle 14 e alle 15, domenica 17 alle 11.30 il Teatro Alighieri apre le porte al pubblico per cinque turni di visite guidate gratuite. Punto di ritrovo e partenza delle visite – per le quali non è necessaria la prenotazione – è la loggia del Teatro.

Info: 347 5574815 – visite@teatroalighieri.org