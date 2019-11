Strage Valle della Canna. Striscioni e cartelli al flash mob in piazza a Ravenna

Si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 novembre, il “flash mob” indetto da Italia Nostra – Sezione di Ravenna davanti al palazzo comunale, in occasione della commissione Ambiente, Sanità pubblica e Benessere animale dedicata allo sterminio di oltre 4000 mila uccelli acquatici avvenuto lo scorso ottobre Valle Mandriole che si svolge dalle 15,30 nella sala del Consiglio Comunale.

All’ appuntamento si sono trovati diversi amanti della natura, con slogan e striscioni, “per ribadire lo sdegno per quanto accaduto e per ragionare sulle prossime iniziative in cantiere a favore della tutela delle zone umide e del nostro patrimonio ambientale”. Presente alla commissione anche il dottor Giuseppe Curina, responsabile dell’Oasi Canale Albani/Progetto Ugo, giunto appositamente da Fano e disponibile, con il supporto del Comune di Fano, ad accogliere presso il Canale Albani gli anatidi scampati alla strage grazie alle cure del CRAS di Ravenna ed in particolare del signor Alberto Grandi.