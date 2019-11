Ad Alfonsine “Dentro la parola infinite immagini”: percorso tra arte e fotografia dedicato alle donne

Sabato 16 novembre alle 17.30 inaugura a Palazzo Marini di Alfonsine (via Roma 10) la mostra “Dentro la parola infinite immagini”. Da una frase di Tonino Guerra prende avvio un percorso tra fotografia e arte dedicato alle donne. Nella mostra espongono le fotografe Donatella Guerrini, Wilma Guerrini, Chiara Occhiali ed Elisa Servidei, oltre alle artiste Kina Bogdanova, Ottaviana Foschini, Anna Tazzari e Angela Zini. Durante l’inaugurazione Eliseo Dalla Vecchia presenterà la mostra e proporrà alcune letture di poesie.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 1 dicembre e sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30 e durante gli eventi previsti presso la sala.

La mostra fa parte delle iniziative in programma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’esposizione è organizzata da Ekiwidò, in collaborazione con Pro Loco Alfonsine e Primola e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.