Massa Lombarda: alla sala del Carmine va in scena lo spettacolo ispirato a “Love letters”

Sabato 16 novembre alle 20.45 nella sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2, la compagnia Entelechia presenta lo spettacolo teatrale “Cara Melissa…”, liberamente tratto da “Love letters” di A.R. Gurney. Saliranno sul palcoscenico Massimo Pezzi, Alessandra Cevenini e Marina Zavanella.

Melissa e Andy si scrivono, per oltre 50 anni, biglietti, lettere e cartoline che raccontano la loro crescita, le speranze e le sconfitte di due vite vissute sempre separatamente. Hanno due caratteri diversi e condizioni sociali diverse: Melissa proviene da una famiglia ricca ed è vivace, dispettosa e disinvolta. Andy invece è timido, riflessivo, portato per lo sport e lo studio. Melissa e Andy si scriveranno per tutta la vita, rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi ma avendo sempre bisogno l’uno dell’altra. Una corrispondenza iniziata da bambini, con i toni giocosi della giovinezza ma che man mano si tinge di malinconia e disperazione, quando le loro vite prendono strade diverse e il loro amore epistolare diventa un amore impossibile.

L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Massa Lombarda e dall’associazione culturale Entelechia.