Museo nazionale di Ravenna: Simone Facchinetti presenta Storie e segreti dal mercato dell’arte

Oggi, venerdì 15 novembre, alle 17.30 alla sala del refettorio del Museo nazionale di Ravenna (via san Vitale 17) sarà presentato il volume di Simone Facchinetti “Storie e segreti dal mercato dell’arte. Opere, collezionisti, mercanti”, Edizioni Il Mulino, nell’ambito del ciclo di incontri promosso dal Centro Relazioni Culturali in collaborazione con il museo stesso. In dialogo con l’autore, Emanuela Fiori, direttore del Museo Nazionale e Alessandro Volpe, professore di Storia dell’Arte Medievale, Università degli Studi di Bologna.

IL LIBRO

Il mercato dell’arte è visto da Facchinetti come un luogo che ha molti tratti in comune con i casinò. Un luna park con giostre, bancarelle, attrazioni, simile al gioco d’azzardo, che comporta rischio, bluff, fortuna. Alcuni casi affiorati negli ultimi tempi ci rivelano meccanismi e segreti di un mondo esoterico quanto emozionante. Dall’attribuzione alla comprensione del soggetto, fino alla determinazione dell’epoca o dell’autenticità: perché è andato smarrito il nome dell’artista? Perché l’opera è rimasta incompresa? È possibile replicare un capolavoro? Molte operazioni del mercato dell’arte si giocano tra le pieghe del vero e del falso. Perciò le maggiori cantonate, così come gli affari epocali, avvengono in questa striscia di limbo. Facchinetti, come una espertissima guida, ci accompagna fra case d’asta, abilissimi mercanti, collezionisti stravaganti, dove tutti sono pronti a tutto pur di mettere le mani sull’oggetto desiderato, anche a costo di pagare un’opera d’arte 100 volte la sua stima. Simone Facchinetti, storico dell’Arte, insegna Storia dell’arte moderna all’Università del Salento. Ha curato mostre alla Royal Academy of Arts di Londra e alla Frick Collection di New York. Collabora con Alias-D del «Manifesto» e con il «Giornale dell’Arte».

L’evento è realizzato in collaborazione con Edizioni Il Mulino Bologna e con il sostegno di AssHotel e Librerie Coop Ravenna.