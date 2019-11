Pisignano. 15^ Camminata della solidarietà. Consegnato il ricavato a Mensa amica Cervia e Anffass Cesena

E’ giunta alla conclusione la 15^ edizione (svoltasi ad aprile) dell’iniziativa di sport amicizia e solidarietà “Camminata della solidarietà” svolta interamente all’interno della del 15° Stormo e della 1^ brigata B.A.O.S. e sede dell’Aeronautica militare che ha predisposto per l’occasione una mostra statica dei suoi gioielli in particolare il nuovo e straordinario velivolo l’elicottero “HH101 – Caesar” con la quale l’aeronautica fa soccorso in ambito nazionale e internazionale.

Hanno fatto da cornice alla manifestazione i colori delle Ferrari della scuderia Red Passion Italy e le moto del Club Tordi di Cesena che hanno sfilato nell’ambito dell’iniziativa.

“Il tutto si è svolto con l’organizzazione della ASD Grama di Pisignano Cannuzzo con la collaborazione indispensabile del comando e personale della base militare dell’Aeronautica, dell’associazione culturale Francesca Fontana e del patrocinio del Comune di Cervia – spiega Gianni Grandu, coordinatore dell’iniziativa dal 2005 -. Durante l’iniziativa come sempre siamo stati accompagnati dai lavori degli alunni della scuola del territorio di Pisignano – Castiglione e Montaletto di Cervia con pannelli dedicati al valore della solidarietà”.

“L’importo, è stato consegnato con una breve cerimonia, per dare ulteriore gratificazione alle donne e uomini in divisa, all’interno della base militare dell’aeronautica insieme ai rappresentanti delle istituzioni e associazioni coinvolte – prosegue Grandu -. L’assegno di questa edizione è stato suddiviso in questo modo: 250 euro sono andati a mensa amica Cervia (presente con la sua presidente Silvia Berlati – e 1.250,00 euro a Anffass di Cesena (per il progetto della fattoria dell’ospitalità e alla polisportiva, società che segue e accompagna i “ragazzi” con disabilità in giro per le tante podistiche e iniziative sportive) presente con il presidente Giorgio Manuzzi. In totale 1.500 euro.

“Un bel gesto del volontariato in favore di tanti altri volontari, che va avanti da 15 anni e che ha raggiunto circa 33.000 euro di contributi devoluti – conclude il coordinatore -. Come sempre la sinergia e collaborazione dimostra che insieme si possono raggiungere tanti obiettivi e la nostra comunità è piena di questi gesti che fanno di Cervia un esempio e di una città con un grande Cuore e solidale!!”