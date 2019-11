Roncalceci. A causa del maltempo annullate le iniziative ai Cippi previste per sabato 16 novembre

Il Consiglio Territoriale di Roncalceci informa che a causa delle pessime condizioni atmosferiche previste per domani, sabato 16 novembre, sono state rinviate a data da destinarsi le manifestazioni della memoria antifascista ai Cippi dei Martiri della Capra e Martiri delle Mura, lungo il Fiume Montone.

Confermato l’appuntamento a Ragone, nei locali della ex-scuola elementare, per la serata di giovedì 28 novembre, alle ore 20,45, per il Convegno di approfondimento storico “Quell’autunno del ’44”, con la partecipazione della ricercatrice Laura Orlandini e del Direttore dell’ Istituto storico della Resistenza Giuseppe Masetti.