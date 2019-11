Giornata mondiale del diabete: punto di prelievo in Piazza della Libertà, a Bagnacavallo

Il Lions Club di Bagnacavallo organizza domenica 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete, un punto di screening per sostenere il controllo e la cura del diabete e delle sue complicazioni attraverso l’informazione, la prevenzione e la ricerca. Il punto di prelievo a servizio della comunità locale, realizzato grazie al contributo dell’Avis comunale e del Servizio di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna/Lugo, sarà allestito dalle 8.30 alle 11.30 in Piazza della Libertà, a Bagnacavallo. Chiunque lo vorrà potrà sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia (non è indispensabile presentarsi a digiuno). Interverrà il sindaco Eleonora Proni.