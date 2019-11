La fragola-pesce esiste davvero? Bufale e realtà sugli OGM spiegate al Liceo di Lugo

Oggi sabato 16 novembre, il genetista Mauro Mandrioli incontra gli studenti del Liceo Ricci-Curbastro di Lugo, per svelare miti e leggende sugli Organismi Geneticamente Modificati. L’incontro fa parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola 2019. La quinta edizione dell’iniziativa organizzata da Zanichelli porta oltre 50 ricercatori nei licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Che cosa possiamo definire un OGM? Perché molti consumatori hanno paura degli Organismi geneticamente modificati per la propria salute e l’ambiente? Sono paure giustificate? Gli OGM sono in realtà un insieme molto eterogeneo di prodotti, alcuni dei quali sono sicuri, altri meno. Ma dobbiamo diffidare dalle “bufale”.

Qualche informazione e qualche verità in più la fornirà Mauro Mandrioli, genetista dell’Università di Modena e Reggio Emilia agli studenti del Liceo Scientifico di Lugo, nell’incontro “OGM: tra bufale e realtà”.

Il professore proporrà molti link a fonti di informazione affidabili perché diffidare degli OGM non è una “colpa”, ma una naturale reazione a fronte di un argomento complesso. Serve avere dati, tempo e pazienza per maturare una propria opinione. Alla fine il giudizio potrà essere più o meno favorevole alle manipolazioni genetiche, ma basato su dati veri piuttosto che su leggende metropolitane. Come la famigerata “fragola-pesce”. Esiste davvero?

L’appuntamento fa parte del ciclo nazionale di 200 incontri “La scienza a Scuola” realizzati da Zanichelli in collaborazione con la rivista “Le Scienze”. Un tour didattico da ottobre a gennaio in cui 50 tra ricercatori, docenti, divulgatori e personalità del mondo scientifico incontreranno studenti e insegnanti degli istituti superiori e licei d’Italia per spiegare le ultime novità della Scienza, con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. https://www.unric.org/it/agenda-2030

Da oltre 150 anni impegnata nella didattica scolastica e nella divulgazione scientifica, la casa editrice Zanichelli con questa iniziativa intende offrire agli studenti l’occasione di acquisire conoscenze su argomenti affascinanti e di stretta attualità scientifica direttamente dagli “addetti ai lavori”.