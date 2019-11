Taglio del nastro ieri pomeriggio, venerdì 15 novembre alle 18, per la mostra Mattoncini al Museo allestita al Mar di Ravenna nell’ambito di Ravenna Brick Festival. L’allestimento porterà in città per un week end il meglio della creatività degli appassionati di RomagnaLug, tra ricostruzione di palazzi, monumento, “mini mondi” in movimento e i più celebri personaggi di fantasia.

Mattoncini al museo resterà aperta oggi sabato 16, dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.