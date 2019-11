“Alchimia di parole” a Solarolo. Un atelier di scrittura autunnale per riscaldare la mente e il cuore

Da lunedì 18 novembre alle 20.30, la Biblioteca Comunale Mario Mariani di Solarolo ospita un atelier di scrittura. “Alchimia di parole” non si presenta come il solito corso, né come un classico laboratorio di scrittura. È, piuttosto, un gruppo aperto di scrittura, i cui conduttori non hanno l’ambizione di spiegare ai partecipanti “come si scrive un romanzo” o, tanto meno, vogliono indagare su cosa c’è di giusto o sbagliato nella scrittura di ciascuno.

Le fonti di ispirazione, per l’Associazione Culturale “ViviAmo le Parole” che lo organizza, sono molteplici: dai “gruppi di lettura” paritari, agli atelier di scrittura francesi ispirati all’opera di Elisabeth Bing. La finalità è quella di condividere la propria scrittura con gli altri partecipanti, allo scopo di riscoprire, tutti assieme, l’energia nascosta che, sempre, le parole che utilizziamo contengono. Si scriverà a mano su fogli di carta, perché la deambulazione delle penne sulla pagina divenga un vagabondaggio alla ricerca della propria e unica voce interiore. A turno, potrà capitare di “suscitare” negli altri la scrittura, proponendo spunti in grado di stimolarla. Perché, per trasferire su carta ciò che davvero urge dentro, basta il giusto stimolo che solo il gruppo può dare.