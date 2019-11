Alimentazione in mensa: il divulgatore scientifico Marco Bianchi in visita alle scuole ravennati

Marco Bianchi, cuoco e divulgatore scientifico, volto televisivo e autore di diversi libri sul tema dell’alimentazione, sarà in visita, lunedì 18 novembre, nella scuola dell’infanzia comunale Polo Lama Sud e nella scuola primaria Randi. Bianchi, infatti, di recente ha iniziato ad interessarsi al mondo delle mense scolastiche per valorizzare il momento del pasto inteso come momento di socializzazione, convivialità, educazione alimentare e crescita. Racconta sui media e attraverso i suoi canali social cosa accade dietro al pasto che ogni giorno viene servito ai bambini: l’origine degli ingredienti, chi realizza i menù, chi si fa garante della qualità, chi prepara le pietanze, e molto altro.

L’arrivo di Marco Bianchi è previsto alle 11,30 e sarà accompagnato dall’assessore Gianandrea Baroncini. Visiterà le cucine e dialogherà con il personale Camst, responsabile della preparazione dei pasti, con le insegnanti e con i piccoli studenti. È prevista una diretta dai profili social di Marco Bianchi all’interno della scuola primaria Randi nella quale si svolgerà anche un incontro pomeridiano rivolto ad alunni e insegnanti del plesso, per affrontare con gli studenti i temi legati alla corretta nutrizione.