Il WWF chiede ai sindaci di limitare l’uso di petardi e prodotti deflagranti per le prossime feste

Il WWF ha preso carta e penna e ha scritto al Sindaco dei Comuni di Ravenna, di Russi, di Cervia, di Brisighella e ai Sindaci dell’Unione Comuni della Bassa Romagna oltre che ai Sindaci dell’Unione della Romagna Faentina con la richiesta di ordinanza sindacale per limitare l’uso di petardi e prodotti deflagranti per le prossime feste.

“Gentili intestatari, in generale la effettuazione di spettacoli pirotecnici, l’esplosione di petardi ed altri prodotti deflagranti durante ricorrenze e feste, pone una serie di problemi collaterali: – scrive il WWF – la sicurezza per gli operatori – sia nella detenzione che nell’utilizzo – e per persone terze, il possibile innesco di incendi della vegetazione e di manufatti infiammabili, il disturbo e lo spavento di animali selvatici e domestici. Questi spettacoli e manifestazioni divengono molto intensi e diffusi nel territorio durante le festività natalizie e di fine anno e, a differenza di quelli autorizzati per definiti eventi, gestiti da privati senza il ricorso ai pubblici servizi di controllo e assistenza. In particolare petardi che provocano forti deflagrazioni sonore hanno l’effetto, lamentato da molti, di terrorizzare animali domestici che, come è sovente accaduto, possono allontanarsi dalle abitazioni disperdendosi, ed in preda al panico essere investiti da autoveicoli.”