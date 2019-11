Valli & Pinete 2019: ottavo appuntamento con L’Osteria del Tempo Perso

Da lunedì 18 novembre e per una settimana sarà L’Osteria del Tempo Perso di Ravenna a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del territorio, sposandole con ottimi vini locali. Si tratta dell’ottavo appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 22° edizione”. Sono dieci i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: ogni ristorante proporrà per sette giorni menù preparati secondo la tradizione oppure attraverso la ricerca, l’innovazione e l’interpretazione di ricette tradizionali, ma sempre con l’intento di esaltare i prodotti del territorio, per un totale di 70 serate.

L’Osteria del Tempo Perso è in Via Gamba 12 a Ravenna (tel. 0544/215393 – www.osteriadeltempoperso.it)

Il menù: Tartare di orata con fiori eduli, cialda croccante ai semi di papavero e citronette al profumo di menta; Crema di sedano rapa e mela con chips di radici e scalogno; Tortino di riso allo zafferano ed erbette selvatiche in guazzetto di vongole veraci; Filetto di branzino farcito ai funghi di pineta su crema di topinambur e salsa alle erbe aromatiche; Torta all’arancio e mandorle

I vini: Albana di Romagna “A” – Fattoria Monticino Rosso; Sangiovese di Romagna “S” – Fattoria Monticino Rosso; Albana Passito – Fattoria Monticino Rosso; Acqua e Caffè.