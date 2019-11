Faenza. Proseguono gli eventi del MEI dopo il successo della 25^ edizione

Giovedì 21 novembre il MEI di Faenza premierà al Teatro Alighieri di Ravenna il Duo Bellavista & Soglia come Migliori Artisti del Territorio in occasione della Serata Confeerscenti. “Un premio meritatissimo da parte dell’insolito duo che propone musica originale e inedita tra contemporanea e pop con una reinterpretazione originale che non ha eguali e che li ha visti aprire il MEI, la giornata dedicata a Ayrton Senna, i festival di musica allestiti a Brisighella e Casola Valsenio e in tanti altri appuntamenti importanti.

I prossimi appuntamenti del MEI in programma a Faenza saranno la mini rassegna Baracca Rock al Piccadilly di Faenza che si terra venerdì 22 novembre e venerdì 20 dicembre. Baracca Rock vuole essere un momento di incontro tra giovani rockers e storici rockers faentini per tenere viva la grande Storia del Rock di Faenza dal Pavone d’Oro a Faenza Rock.

Venerdì 22 novembre al Piccadilly in Via Cavour a Faenza dalle ore 21 suonerà la Big Band dei Giovani Musicisti della Scuola di Musica di Artistation insieme ai Cobra uno dei gruppi più storici del rock faentino mentre sempre venerdì 20 dicembre dalle ore 21 sempre al Piccadilly toccherà ai giovanissmi Half Dreamers sempre allievi della Scuola di Musica Artistation insieme agli storici Work in Progress e ai Pegaso dello storico chitarrista faentino Roberto Tassinari.

Ad Artistation inoltre in Via Pellico a Faenza si terranno due presentazioni di libri sulla storia della musica: sabato 23 novembre, alle ore 18, il giornalista di Classic Rock Vito Vita presenterà ‘ Musica Solida , la storia della discografia in vinile in Italia, insieme a lui ci saranno il produttore Oderso Rubini, i musicisti Checco Gerbina e Paco d’Alcatraz e allievi e musicisti faentini che eseguiranno brani storici della musica italiana e internazionale, mentre sabato 14 dicembre sempre alle 18 il giornalista gia’ di Rai Due Michele Bovi ideatore di Techetechete presenterail libro Ladri di Canzoni, sulla storia dei plagi musicali in Italia e nel Mondo con il Duo Bellavista & Soglia che fara’ sentire i brani piu’ plagiati e le incredibili somiglianze per un incontro originalissimo da non perdere.

Ad un mese dalla conclusione del MEI 2019, sono stati diffusi i dati relativi alla aree geografiche di riferimento del pubblico presente al MEI e sono giunti i complimenti da parte della Presidente del Senato Casellati e gli auguri dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini.

Tendenza sulle aree di riferimento presenti al MEI: 18% da Roma e Lazio, 15% Milano e Lombardia, 12% Bologna e Regione Emilia-Romagna, 10% da Firenze e Toscana, 5% da Torino e poi con il restante 35% tutte le altre città e regioni d’Italia, con presenze maggiori da Liguria, Veneto, Sicilia e Puglia da Aosta a Lecce da Cagliari a Udine, da Palermo a Varese, da Genova a Matera, da Reggio Calabria a Trieste solo per citarne alcune delle 100 province d’Italia.

Gli operatori stranieri presenti erano provenienti da Australia, Cina, Inghilterra, Giappone, Spagna, Balcani, Francia, Germania etc. con l’acquisizione on line del MEI di una internazionalità sul tema musica e diritti di grande portata.