“Obiettivo amianto zero”: assemblea pubblica alla Casa in Comune di Alfonsine

Lunedì 18 novembre alle 20 nella sala “Rita Levi Montalcini” della Casa in Comune di Alfonsine (piazza Monti 1) ci sarà l’assemblea pubblica “Obiettivo amianto zero”. Nel corso della serata, indetta dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Alfonsine, si parlerà del problema dell’amianto e di come si sta agendo per eliminare il materiale sul territorio.

All’incontro interverranno Valeria Contarini e Adriano Albonetti dell’Asl Ravenna, Marco Guarnieri di Hera e il responsabile dei Servizi Ambiente e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Stefano Ravaioli. Modera l’incontro l’assessore all’Ambiente del Comune di Alfonsine Angelo Antonellini; le conclusioni sono affidate al sindaco Riccardo Graziani.