“Ombre di un processo per femminicidio” di Carla Baroncelli a Ragone di Ravenna

Per la serie Incontri con l’autore, si terrà venerdì 22 novembre alle ore 21 a Ragone di Ravenna, nei locali della ex-scuola elementare (Via Ragone Vecchio 13) l’incontro per la presentazione del libro di Carla Baroncelli “Ombre di un processo per femminicidio. Dalla parte di Giulia” ovvero la ricostruzione e le riflessioni della scrittrice e giornalista Carla Baroncelli sul processo Cagnoni – Ballestri. Presenta e modera il coordinatore di Ravennanotizie Pier Giorgio Carloni. L’iniziativa è a cura del Comitato Cittadino di Ragone con la collaborazione dell’Assessorato al decentramento del Comune di Ravenna.