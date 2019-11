Servizi educativi per l’infanzia: a Faenza rette scontate per il mese di novembre

Il Comune di Faenza informa che, grazie al finanziamento regionale legato al progetto “Al nido con la Regione, per il mese di novembre saranno attivati due sconti significativi sulle rette di frequenza dedicate alle famiglie che hanno iscritto i figli ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica, o a servizi a titolarità e gestione privata convenzionati con il comune di Faenza.

Si tratta di una misura di sostegno economico riservata alle famiglie con un valore ISEE inferiore a € 26000 finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. Per la famiglie che presentano un valore ISEE compreso tra €13000,01 e € 26000, la retta sarà dimezzata, mentre per le famiglie con un valore ISEE inferiore a €13000 la frequenza sarà gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Servizio Infanzia dell’ Unione della Romagna Faentina al numero: 0546 – 691674