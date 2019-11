Quasi 6.000 iscritti in poche ore. Nasce il gruppo fb Sardine di Ravenna, a breve una iniziativa in piazza

È nato questa mattina su facebook il gruppo “Sardine di Ravenna” e in poche ore vi hanno già aderito quasi 6000 persone. L’idea di creare il gruppo è stata di Gianluca Pandolfini, uno degli amministratori di Sei di Ravenna se… 2.0: “Ho creato il gruppo questa mattina, 19 novembre, per dire che anche Ravenna c’é: vogliamo dare il nostro contributo alle sardine nate a Bologna perché non vogliamo finire LEGAti. Spero che si iscrivano i giovani – commenta Pandolfini -. Vorrei che fossero loro ad organizzare. Io sarei felice di dare il mio contributo avendo esperienza nella gestione dei gruppi”.

Lo stesso Pandolfini non si aspettava un’adesione così immediata: “Mai vista una crescita così. Evidentemente la voglia c’é” – prosegue -. Io sto cercando di coinvolgere i ragazzi. Spero mi contattino in tanti”.

In merito ad un’eventuale iniziativa a Ravenna, il fondatore del Gruppo Facebook Sardine di Ravenna non si sbilancia: “Daremo a breve informazioni precise in merito ad un’iniziativa a Ravenna… forse il 29 novembre, ma è troppo presto per ufficializzarla.” Al momento continuano ad aumentare gli iscritti al movimento Sardine, nato a Bologna da quattro amici, poco più che trentenni, che hanno organizzato il 14 novembre una manifestazione pacifica in piazza Maggiore coinvolgendo 15mila “sardine”, in risposta alla Lega Nord di Matteo Salvini, che nella stessa giornata presentava a Bologna la candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza della Regione, per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Il movimento spontaneo delle sardine anti-Lega sta prendendo piede in tutta Italia, da Bologna a Modena, da Milano a Torino e poi anche al Sud del paese, in una fiammata senza precedenti, fuori da ogni schema o logica di partito.