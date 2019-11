Alfonsine, al Museo del Senio presentazione del libro “Delitto d’onore a Ravenna”

Martedì 19 novembre alle 20.30 Laura Gambi e Laura Orlandini presentano il libro Delitto d’onore a Ravenna. Il caso Cagnoni (Pendragon) presso l’auditorium del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine.

Il libro racconta il caso dell’omicidio di Giulia Ballestri, moglie del noto dermatologo Matteo Cagnoni e madre di tre figli, avvenuto il 16 settembre 2016. Laura Gambi, scrittrice ravennate, si occupa di promozione culturale, mentre Laura Orlandini, nata a Fusignano, è ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia.

L’evento fa parte delle iniziative in programma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.