Blues e Gospel si uniscono al rumore del mare: Christmas Soul colora le feste di Marina di Ravenna

Il Natale di Ravenna è gospel, blues e soul. Con una ventata di jazz e musica afro che si unisce al rumore del mare. Accanto alla programmazione ufficiale di Christmas Soul, l’evento natalizio del Comune di Ravenna che si sviluppa tra piazza del Popolo e Teatro Alighieri, il team di Spiagge Soul e dell’Associazione Blues Eye propone un ricco calendario di eventi fuori cartellone, sviluppati a Marina di Ravenna in collaborazione con Oasi Beach e Finisterre Beach. Dal 22 dicembre al 6 gennaio (più una preview l’8 dicembre) negli stabilimenti balneari si alternano alcuni tra i musicisti più attivi e originali della black music italiana, per concerti tutti a ingresso gratuito a cavallo dell’ora di pranzo: dai Deliver Daniel alle voci di Sara Zaccarelli e Gloria Turrini, da Marco Chiarabini al “griot” gambiano Jabel Kanuteh e all’italo-brasiliano Luca Brighi. Ma c’è spazio anche per il reggae proposto da Bruno Orioli e per le sonorità ibride dell’anglo-giamaicano Ken Bailey. Con una preview domenica 8 dicembre: i Sacred Roots. Un modo decisamente “soul” per festeggiare il Natale e iniziare in musica il 2020.

PREVIEW/Domenica 8 dicembre – Sacred Roots – ore 12.30 – Marina di Ravenna – Oasi Beach

Sacred Roots nasce dall’incontro di più musicisti che nel corso degli anni hanno approfondito e sviluppato, con le singole impronte personali, quel filone musicale conosciuto come country blues, ispirato da canti di lavoro, ragtime e spirituals. Il progetto Sacred Roots allarga il repertorio blues e gospel sino a tutta la prima metà del secolo scorso, passando dal blues elettrico a brani gospel, soul e pop diretti discendenti delle prime forme musicali afroamericane. Da questo insieme nasce il primo disco “Sacred Roots”, come il nome del progetto, che propone varie rivisitazioni di spirituals. A cappella, con strumenti acustici e qualche chitarra elettrica, a far da base alle voci che si alternano e si uniscono all’interno dei brani stessi. Mauro Ferrarese: voce e chitarre; Max Prandi: voce e batteria.

Domenica 22 dicembre – Deliver Daniel – ore 12.30 – Marina di Ravenna – Oasi Beach

Deliver Daniel è un trio ideato dalla cantante jazz Eloisa Atti e dal bluesman Paul Venturi. Questo progetto è nato dall’esigenza, comune a tanti grandi musicisti di questi due generi, di rivolgere la propria arte a Dio, in un certo periodo della propria vita. I Deliver Daniel lo fanno con gioia e intensità, riproponendo i più antichi gospel e spirituals della tradizione afroamericana degli anni Venti e Trenta. Per chi sia stanco dei soliti cori e lavori discografici legati al Natale, questo gruppo dal sound cristallino e prorompente rappresenta un’alternativa importante: un trio gospel che sa scaldare il cuore degli ascoltatori.

Mercoledì 25 dicembre – Luca Brighi “Christmas Mood” – ore 12.30 – Marina di Ravenna – Oasi Beach

A Christmas Soul ritorna lo spettacolo acustico di una voce straordinaria e dotata di grande potenza, che farà immergere gli spettatori nelle sonorità gospel. Luca Brighi, nato a Recife (Brasile) nel 1986, è diplomato all’Accademia Superiore di Canto di Verona e attualmente propone live con varie formazioni e artisti, tra cui: Mad Fellaz, Francesco Boldini, Francesco Perale, Pierfrancesco Boldini, Me & The Modular Ensemble, The Soul Brothers, Brown Style con Michele Bonivento e Francesco Inverno, più alcune formazioni acustiche. Nel maggio 2018 ha realizzato, grazie a Francesco Boldini e Valli Henry-Boldini, il suo album “I AM” contenente dieci canzoni inedite.

Giovedì 26 dicembre – Sara Zaccarelli – Acoustic Christmas Set – ore 12.30 – Marina di Ravenna – Oasi Beach

Sara Zaccarelli è in assoluto una delle cantanti soul e blues più interessanti e attive del panorama italiano, interprete esplosiva e virtuosa, oltre che cantautrice originale. Per Christmas Soul proporrà un viaggio tra gli artisti e le canzoni che hanno segnato una delle più fertili generazioni nel panorama della Black Music, arricchito da brani della tradizione gospel.

Sabato 28 dicembre – Un brunch con… le donne, il diavolo e i chiari di luna – A cura di Marco Chiarabini – ore 13 – Marina di Ravenna – Finisterre Beach

Classe 1975, autodidatta, Marco Chiarabini da più di 20 anni calca la scena blues, esibendosi come cantante e chitarrista con diverse formazioni. La sua ricerca sul Blues non è solo musicale, ma anche letteraria e storica. Da questo approfondimento nascono incontri in cui alla musica si affianca una ricostruzione sociale e un’analisi dei testi, con incontri tematici su soggetti topici della letteratura e della mitologia del Blues. Contemporaneamente approfondisce altre sfumature della musica nera, suonando con gruppi reggae (Barry Smith & The Roots Reggae, Devon & Jah Brothers), avvicinandosi anche alla musica tradizionale dell’Africa occidentale. Collabora come chitarrista con gruppi e artisti di vario genere (Riviera Guitars, Frank Pintone, Raindogs, Raphael Gualazzi, Never Too Late e altri). Con lo spettacolo “Le donne, il diavolo e i chiari di luna” racconterà al pubblico di Christmas Soul i segreti dei temi portanti della musica Blues, suonando in acustico i brani che ne hanno fatto la storia.

Domenica 29 dicembre – Jabel Kanuteh & Marco Zanotti – ore 12.30 – Marina di Ravenna – Oasi Beach

Nato in Gambia, primogenito di 10 figli, come suo padre e suo nonno, Jabel Kanuteh è un Griot: cioè poeta e cantore, ovvero “colui che ha il dono della parola”, e suona la Kora, un’arpa a 21 corde tipica del suo Paese natale. Per secoli i re degli antichi imperi africani hanno consegnato la loro storia ai poeti Griot, perché potessero raccontarla cantando tra fiere e villaggi. Jabel è in Italia dal 2015, dopo un lungo viaggio, dieci giorni di cammino nel deserto e tre giorni di mare, attraversando Mali, Burkina Faso, Niger e Libia. Ora, in qualche modo, è un viaggio che si inverte: con la propria voce e le corde pizzicate della sua arpa africana Jabel può accompagnarci laggiù, attraverso villaggi, volti e territori che possiamo solo immaginare, rendendoci più consapevoli intimamente del suo viaggio e della storia della sua terra. È stato ospite di Fano Jazz Festival, Festival internazionale “Isole che parlano”, Festival “Tradire – Le radici nella musica 2018” a Siea e “Paesaggi Sonori” in Abruzzo. Per l’occasione è accompagnato dal percussionista e poli-strumentista Marco Zanotti.

Martedì 1° gennaio – Un brunch con… il Blues prebellico – a cura di Paul Venturi – ore 13.30 – Marina di Ravenna – Finisterre Beach

Un incontro alla scoperta degli autori e degli stili che hanno posto le basi per la musica moderna. Il bluesman Paul Venturi ripercorre le dinamiche che portarono all’affermazione e alla diffusione del Blues a livello planetario.

Sabato 4 gennaio – Un brunch con… Bob Marley – a cura di Bruno Orioli – ore 13 – Marina di Ravenna – Finisterre Beach

Il Record Plant è il nome di uno studio di registrazione che partì dall’idea di fare esibire gli artisti in un contesto informale e unire il live a una trasmissione radio. La sera del 31 ottobre 1973 Bob Marley & The Wailers suonarono al Plant di Sausalito in California, una session intima e struggente raccolta nell’album Talkin’ Blues. L’evento ripercorrerà, come nel disco, i grandi classici dei primi Wailers alternati ai pensieri sulla musica, la vita e gli aneddoti sul Re del Reggae.

Domenica 5 gennaio – Ken Bailey & King Frisko – ore 12.30 – Marina di Ravenna – Oasi Beach

Kenneth Bailey è un cantautore e sassofonista anglo-giamaicano il cui percorso musicale inizia da bambino nella chiesa pentecostale di Nottingham (UK), dove i suoi genitori, originari dell’isola caraibica, svolgono un ruolo attivo nella comunità religiosa. Da loro apprende le prime influenze musicali afro-giamaicane e gospel. Il linguaggio di Bailey, da lui coniato “BO-POP”, mescola con originalità e sapienza sonorità Jazz, Soul, R’n’B e Reggae, senza trascurare l’influenza del Pop europeo. Attivo da anni con una vasta produzione cantautorale che l’ha portato sui palchi del “Roxy Bar” di Red Ronnie e del Bluenote di Milano, Bailey ha aperto i concerti di Max Pezzali e Luca Carboni e negli anni ha collaborato, in qualità di back singer, con Eros Ramazzotti e Alessandra Amoroso.

Lunedì 6 gennaio – Un brunch con… Le donne del Blues – a cura di Gloria Turrini – ore 13 – Marina di Ravenna – Finisterre Beach

Le donne del Blues. Una minoranza nella minoranza stessa, eppure forti e determinate a lasciare un segno nella storia della musica moderna. Gloria Turrini è l’interprete ideale per rendere omaggio a queste artiste, dalle leggendarie Bessie Smith e Big Mama Thorton alla straordinaria Etta James.

Spiagge Soul è il festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Per info e programma: www.spiaggesoul.it