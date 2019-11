Il Sindaco ha incontrato la cantante cervese Sara Dall’Olio, ‘Perla’ di New York

Il Sindaco ha incontrato la cantante cervese Sara Dall’Olio che qualche settimana fa a New York ha partecipato alla finale mondiale della 4° edizione del festival internazionale “Pearl of New York” aggiudicandosi il titolo di vincitrice assoluta.

Sara ha 20 anni e frequenta il primo anno del corso Scienze internazionali e diplomatiche Università di Bologna, Campus di Forlì. Ha iniziato a cantare per gioco nel 2010 all’età di 11 anni ed ad oggi ha vinto numerosi ed importanti premi internazionali ed è stata ospite in diverse trasmissioni e concorsi canori. Negli ultimi anni Sara ha partecipato a ben 13 Festival internazionali in tutta Europa, vincendo 6 Grand Prix (vincitore assoluto del concorso) e arrivando sul podio in tutti gli altri. A fine ottobre Sara conquista anche gli Stati Uniti d’America alla finale mondiale della 4^ edizione del festival internazionale “Pearl of New York”. Si è aggiudicata il “Main Prize in World Hit nomination” con un’interpretazione di “Caruso” di Lucio Dalla ed il tanto ambito Grand Prix del valore di 1.000 dollari, che è il 7° della sua carriera.

“Cantare a New York – ha dichiarato l’artista – è stato l’avverarsi di un sogno e vincere un Grand Prix oltre ogni mia aspettativa, un’emozione fortissima che non dimenticherò mai”. Sara a gennaio 2020 affronterà una nuova gara che la vedrà protagonista della 19^ edizione de “Il pilone d’oro” organizzato da Salvatore La Porta che si terrà a Messina. Il Sindaco si è complimentato con Sara per la passione, l’impegno e per gli eccellenti risultati, motivo di orgoglio per la città di Cervia.