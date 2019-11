Il Sindaco ha incontrato le azdore di Savio “stelle” del Sunday Times

Il Sindaco ha incontrato le “azdore” di Savio di Cervia, alle quali la rivista inglese “The Sunday Times” Magazine ha dedicato un servizio.

La giornalista Marina O’Loughlin della rivista inglese “The Sunday Times” Magazine è venuta infatti a esplorare l’Emilia Romagna per vedere come le “nonne” italiane cucinano la pasta fatta in casa, dopo aver conosciuto ed essersi appassionata al canale Pasta Grannies dedicato alla pasta fatta in casa dalle “nonne” italiane. Questo canale Youtube è stato creato da Vicky Benninson, una donna inglese che ha una casa nelle Marche e che ha iniziato una ricerca sul cibo italiano e poi si è interessata alle tradizioni sul cibo delle nonne (=grannies), per cui ha iniziato a fare dei video in cui le riprende mentre cucinano e spiegano le varie fasi per arrivare al piatto finale; in questo modo, si mantiene viva la memoria di queste tradizioni che rischiano di essere dimenticate. E la giornalista ha deciso si seguire Vicky per approfondire l’argomento.

La giornalista è andata a Savio di Cervia, dove ha incontrato diverse “azdore”: la più anziana ha ben 93 anni, si chiama Lucia Portolani e cucina gli strozzapreti col sugo di pesce insieme alle sue amiche più “giovani” Ofelia Giunchedi, di 87 anni, ed Elisabetta Saragoni, di 84 anni.

Infine, la giornalista è andata a Borgo, in provincia di Faenza, dove Marisa Tosi di 87 anni insegna a preparare le tagliatelle: organizzano 5 serate in cui le azdore insegnano a fare la pasta fatta in casa. La giornalista conclude l’articolo dicendo di sentirsi onorata di aver fatto parte di quest’ambiente, seppur brevemente, definendo queste donne molto ospitali e calorose e apprezzando il loro modo di vivere tranquillo e il loro amore per il cibo.

Oltre all’articolo e alle ricette su come preparare la pasta scritte sempre da Vicky Benninson, è uscito anche il video sul canale Youtube “Pasta grannies”.