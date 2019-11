Inaccettabile. Svuota l’appartamento e lascia in strada il vecchio mobilio

Buongiorno, questa è la situazione da ieri pomeriggio in via Lago di Como, quartiere San Giuseppe di Ravenna.

Qualche educatissimo cittadino ha ben pensato di liberare un appartamento su suolo pubblico, senza segnalazione per eventuale recupero di Hera e davanti a pubblici esercizi.

Uno scempio che non si può tollerare. Ho già provveduto a segnalare la situazione agli organi preposti.

Francesca C.