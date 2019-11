Ravenna. A.I.D.O. fa promozione a colpi di pagaia

Domenica 10 novembre 2019, un’equipaggio A.I.D.O. di Ravenna, ha partecipato alla manifestazione “S.Martin’s Summer Dragonboat Festival” a Toscolano Maderno sul Lago di Garda, gara che dal prossimo anno entrerà nel circuito internazionale. La competizione ha visto la presenza di 22 imbarcazioni provenienti da tutta Italia e dal Bangladesh.

Per volonta’ dell’A.I.D.O. di Ravenna e in particolare di volontari impegnati in questo settore, si è costituito questo gruppo sportivo che ha gia’ partecipato a manifestazioni in ambito locale.

La promozione per la sensibilizzazione e la promozione alla cultura della donazione continua con l’A.I.D.O. di Ravenna attraverso lo sport.

L’attività 2019 si conclude con questa manifestazione ma sono da ricordare anche “La Discesa dei Fiumi Uniti” dove si è collaborato con Trail Romagna e che si è svolta a Ravenna nel mese di giugno, la “9° edizione del giro del Garda pro A.I.D.O.”, al Lago Trasimeno “la Trasilonga”, a Bracciano “Dal Tramonto all’Alba” la “12°Uonda Engiadinaisa”, a Murtarol in Svizzera e l’Adigemarathon.

L’A.I.D.O., inoltre, è impegnato anche nelle scuole di 1° e 2°grado con il progetto “World Cafè” e “Aidomus” dove i volontari sono presenti all’interno della Casa di Cura “Domus Nova” di Ravenna, tutti i giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17,30 con un punto informativo, oltre alle già collaudate iniziative di partecipazione in sagre a Ravenna, Cervia e Russi. Per il nuovo punto informativo si ringrazia la disponibilita’ della Direzione della Domus Nova,

“Questa nuova attivita’ all’interno del Gruppo – afferma Cinzia Ghirardelli – Presidente A.I.D.O. Ravenna è stata possibile grazie a nuovi volontari e ci ha permesso di creare un’ulteriore occasione per sensibilizzare la cittadinanza, in modo diverso, raggiungendo direttamente anche persone appartenenti al mondo dello sport”.