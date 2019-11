Ravenna. Beni culturali e ambientali a rischio. Un convegno su competenze, formazione e strategie

Domani, mercoledì 20 novembre alle 9.30, nella sala Tumidei di Palazzo Corradini in via Mariani 5, Ravenna, si terrà l’incontro Beni culturali e ambientali a rischio. Competenze, formazione e strategie territoriali, organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali e dall’Associazione Volontari Protezione Civile R.C.Mistral.

Oltre ad esperti dell’Alma Mater Studiorum, parteciperanno le Istituzioni che sui temi trattati esercitano la responsabilità (Comune di Ravenna, Mibact, Agenzia Regionale di Protezione Civile) e quelle che possono contribuire alla formazione di figure competenti e alla ricerca scientifica per il miglioramento degli interventi; a completare il quadro, la partecipazione dell’Associazione Volontari di Protezione Civile R.C. Mistral a sottolineare il ruolo dei volontari quale risorsa indispensabile e attiva sul territorio.

L’evento è un dialogo a più voci per incrociare la domanda e l’offerta di ricerca e formazione sul tema dei beni culturali e ambientali a rischio. In un contesto regionale e nazionale di Protezione Civile di eccellenza, la necessità di coinvolgere diverse istituzioni per competenza e risorse, rende il dialogo una necessità e un’opportunità.

In questo panorama, in una nazione vulnerabile, la formazione e la ricerca possono svolgere un ruolo di permeazione nella società.

Il programma della giornata Beni culturali e ambientali a rischio. Competenze, formazione e strategie territoriali