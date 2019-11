A MimaWonderland è già Natale con lo spettacolo lumière

A Milano Marittima c’è già aria di Natale. MimaWonderland è già illuminato e il Villaggio di Natale con 40km di luminarie e oltre 320.000 crea a Mima la passeggiata più luminoso d’Italia

Lo scenario lumière più emozionate della Riviera, vede sfavillanti installazioni luminose di grandi proporzioni, uno spettacolare scenario di luci che compongono anche la carrozza di Cenerentola, la balena di Pinocchio, il veliero di Capitan Uncino.

MimaWonderland è nata da una idea di CELS Group e realizzata in collaborazione con Amministrazione comunale e Proloco Milano Marittima arriva

Altrettanto emozionante sarà il Villaggio di Babbo Natale, attivo nei fine settimana del 7-8 e 14-15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, dove grandi e piccini possono passeggiare tra luoghi magici come Il borgo dei regali, il teatrino luminoso, la grotta degli orsi e incontrare animali e personaggi da favola che popolano il villaggio, come i simpatici Elfi.

140 abeti luminosi intorno alla rotonda 1° maggio creano una scenografia unica per le attrazioni natalizie come il Mercatino Gourmet di viale Gramsci, attivo dal 7 dicembre al 6 gennaio e la pista di ghiaccio.

Il percorso, disegnato all’interno della rotonda 1° maggio, sarà un’esperienza emozionale per tutta la famiglia. Grandi e piccini passeggeranno tra luoghi carichi di magia fino a giungere alla casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare la loro letterina e fare una esperienza da mantenere viva fra i ricordi più belli.