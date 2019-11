Evento gastronomico-letterario al Salone dei Mosaici di Ravenna dedicato ai trionfi della Juventus

Il ristorante Millelire del Salone dei Mosaici di Piazza Kennedy a Ravenna (ingresso da via IX Febbraio) propone una Serata Bianconera dedicata a tutti gli appassionati della Vecchia Signora, la Juventus. La serata è in programma giovedì 28 novembre alle ore 20,00. Si tratta di un evento gastronomico-letterario in omaggio ai record sportivi, forse irripetibili, ottenuti negli ultimi otto anni dalla Juventus. Lo chef Matteo Maiorani Cavina preparerà un menù a tema utilizzando solo materie prime in natura dal colore bianco o nero. La serata sarà anche occasione per la presentazione della trilogia di libri scritta da Alberto Adolfo Fabbri, esperto di gastronomia, per oltre vent’anni dirigente nazionale di Slow Food e presidente di Slow Food Emilia-Romagna ma qui in veste di appassionato delle imprese della squadra zebrata. I tre libri si intitolano: Leggenda Juventus (dedicato alla conquista dei sei scudetti consecutivi); Mito Juventus (dedicato ai sette scudetti consecutivi) e Otto Meraviglie (dedicato agli otto scudetti consecutivi). L’epopea juventina in Italia non ha emuli ed è giusto onorarla – dicono gli organizzatori – così come successe oltre settant’anni or sono con le gesta del Grande Torino.

La cena-incontro è aperta a tutti i simpatizzanti juventini ma anche a tutti i gourmet che avranno la curiosità di assaggiare un menù non scontato e originale, qualunque Juventus Club della Regione e per i soci della condotta di Slow Food Ravenna, anche per i soci tifosi di altre squadre per una sana contaminazione.

Il menù:

Tortino di cavolfiore con fonduta di pecorino al fieno e tartufo nero

Risotto al nero di seppia

Trancio di baccalà, carbone nero, aglio nero di Voghiera (da bianco a nero)

Torta degli otto scudetti

Pane zebrato

Il vino: Trebbiano di Modigliana con etichetta celebrativa della Serata Bianconera. Omaggio di una bottiglia di Trebbiano celebrativa Serata Bianconera ai partecipanti.

Info e prenotazioni: 335 375212 / maurozanarini@gmail.com