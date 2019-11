Faenza celebra la Festa dell’Albero

Domani, giovedì 21 novembre si celebra la Festa dell’Albero, giornata istituita dal ministero dell’Ambiente con la Legge 10 del 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi in città.

La legge ha istituito presso il ministero un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che si avvale del supporto tecnico di Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Quest’anno gli Stati Generali del Verde Pubblico, giunti alla quinta edizione, sono organizzati dal ministero in collaborazione con sei città (Torino, Roma, Bologna, Milano, Lecce, Venezia e Napoli) e si svolgeranno dal 20 al 22 novembre.

A Faenza la Festa dell’Albero sarà posticipata al 2 dicembre in Piazza del Popolo, in concomitanza con l’inizio degli allestimenti dei Giardini a Natale 2019, manifestazione organizzata dal Servizio Ambiente del Comune e Manutenzione Giardini allo scopo di sottolineare l’importanza del Verde nelle città dal punto di vista della salute e dell’estetica.

Durante la giornata del 2 dicembre verrà allestito un banchetto gestito da diversi gruppi di volontari per la distribuzione gratuita di piantine fornite dalla forestale. Oltre ai tecnici del Servizio Giardini della Romagna faentina saranno coinvolte le associazioni “Fuori Dal Coro”, “Fatti D’Arte”, “Fronte Comune”, Gruppo Di Acquisto Solidale Faenza”, “Piantiamola”, il gruppo “Friday For Future” le Gev”, Legambiente” e tanti altri.

L’obiettivo è quello di divulgare ai cittadini informazioni su cosa e come piantare a casa propria. Per chi lo desidera infatti ci sarà la possibilità di usufruire di una consulenza specifica.