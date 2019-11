Grazie Ravenna, quando siedo in quelle vostre strade e comincio a suonare, io mi sento a casa

Mi chiamo Mattia Schiavina in arte Re Cane, lo stesso che aveva preso la multa suonando in strada senza permesso la primavera scorsa. Scrivo queste righe per condividere un piccolo, grande successo, comunicandovi che grazie al sostegno da voi ricevuto in cambio della musica che vi ho portato sono riuscito a comprarmi il camper con il quale portare a scuola mio figlio e alloggiare agevolmente nelle città dove mi esibirò in futuro. Con le ultime canzoni che ho scritto per voce lirica femminile e la presenza di Elena ed Eleonora ho raccolto abbastanza soldi da pagare per intero gli ultimi mesi d’affitto nella casa dove vivevo a Ferrara e, intanto, risparmiare quelli per il furgone camperizzato. Questo, in maniera concreta, lo devo a voi e alla gestione del vostro territorio, meta di numerosi turisti. Un ringraziamento particolare va a tutti i negozianti tra via Diaz e via Cavour poiché anche d’estate con le porte aperte e dopo ore di musica non si sono mai lamentati. Rimarrò con voi almeno una volta a settimana perchè quando siedo in quelle vostre strade e comincio a suonare, io mi sento a casa.

Mattia Schiavina in arte Re Cane