Venerdì 22 novembre, alle ore 17.30, sarà presentata alle Officine del Sale a Cervia la pubblicazione dal titolo La salina romana e il territorio di Cervia. Aspetti ambientali e infrastrutture storiche, volume che nasce dalla collaborazione fra MUSA- museo del sale e Soprintendenza.

Saranno presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessore alla Cultura Michele Fiumi, il direttore di MUSA Annalisa Canali, il soprintendente Giorgio Cozzolino, il funzionario archeologo Massimo Sericola, la curatrice della pubblicazione Chiara Guarnieri e gliautori.

Il volume presenta la recente scoperta nel territorio cervese di un impianto per l’estrazione del sale databile all’età romana, uno dei pochissimi documentati archeologicamente nel bacino del Mediterraneo. Si tratta in particolare di strutture realizzate in legno, dotate di paratie che permettevano all’acqua salata di fluire entro bacini di essiccazione.

In stretto contatto con la Soprintendenza sono stati realizzati analisi e studi di approfondimento sui materiali rinvenuti nello scavo del 2015 con analisi al C14 per definire la datazione, ma anche analisi xilologiche ed archeobotaniche che hanno permesso l’identificazione delle specie arboree e vegetali presenti nell’area ai fini della definizione dell’aspetto paesaggistico del territorio all’epoca.

Si tratta di una scoperta di grandissima importanza che va ad aggiungersi alle testimonianze storiche delle origini delle saline e dello sviluppo del territorio. Lo studio dei reperti e la loro datazione nonché l’approfondimento di essi da parte di studiosi andranno a completare il quadro storico della città e saranno la base per iniziative di valorizzazione del territorio.

La pubblicazione, che raccoglie testi di circa 30 esperti del settore, oltre all’assoluta novità dello studio degli scavi e dei reperti della salina romana, illustra le ricerche su alcuni importanti reperti dal territorio cervese , ora esposti nella sezione archeologica di MUSA, Museo del Sale di Cervia.

La realizzazione dell’opera ha visto il cofinanziamento della Regione Emilia Romagna I.B.C.