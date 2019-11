Mei di Faenza e Confesercenti premiano al Teatro Alighieri di Ravenna il Duo Bellavista & Soglia

Giovedì 21 novembre alle 20.30, il MEI di Faenza e la Confesercenti premieranno al Teatro Alighieri di Ravenna il Duo Bellavista & Soglia. I due giovani musicisti cresciuti tra i borghi collinari di Brisighella e Casola Valsenio tra i boschi e le doline del Parco della Vena del Gesso Romagnola riceveranno il prestigioso riconoscimento come Migliori Artisti del Territorio in occasione della Serata Confesercenti. “Un premio meritatissimo da parte dell’insolito duo che propone musica originale e inedita tra contemporanea e pop con una reinterpretazione originale che non ha eguali e che li ha visti aprire il MEI,il memorial internazionale dedicato a Ayrton Senna, i festival del Cardello e dell’Antro della pietra di Luna, siti ameni e di prim’ordine del Parco della Vena del Gesso, così come in tanti altri appuntamenti importanti in tutta Italia.

Sarà un’anteprima del Ravenna Musica Festival che vedrà sempre all’Alighieri come ospiti d’onore il DUO Bellavista & Soglia in compagnia di musicisti tra i più blasonati del mondo come Alexander Lonquich,Lilya Zilberstein, Mario Brunello. La serata Confesercenti si presenta ricca di personalità e di grande spettacolo: dopo una tavola rotonda coordinata dal giornalista RAI Andrea Montanari con il presidente provinciale Confesercenti Ravenna , il presidente nazionale Confesercenti e il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele De Pascale, seguiranno le premiazioni di Roberto Rustichelli presidente Antitrust-Fausto Gresini fondatore Gresini Racing- Giulia Zanzi manager- Domenico De Martino direttore artistico Dante 2021.

Nella seconda parte della serata il recital di Ivano Marescotti “La lingua neolatrina”. Presenzieranno alla serata Enrico Caterino prefetto di Ravenna,Giorgio Guberti presidente Camera di Commercio,Claudia Subini delegata provinciale CONI,Dario Domenichini presidente regionale Confesercenti, Giuseppe De Filippi condirettore generale del gruppo bancario La Cassa di Ravenna.

Ingresso solo su prenotazione fino ad esaurimento posti. Segreteria organizzativa: Piazza Bernini 7 – Ravenna – Nada Garetti – tel. 0544-292785.