Pisignano. Alle Serate con l’autore il libro “Dante esule. Il male facile: femminicidi quotidiani”

L’Associazione Culturale Francesca Fontana, continua a proporre e a promuovere serata culturali mettendo al centro sempre il valore del dialogo e in particolare per dare impulso all’attività culturale svolta nell’entroterra cervese.

L’iniziativa si conclude mercoledì 20 novembre alle ore 20:30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. Il tema della terza serata sarà dedicato alla giornata internazionale contro la violenza alle donne che si celebra il 25 novembre.

I protagonisti saranno Monica Vodarich (che è anche la vice presidente di Linea Rosa di Ravenna) e il fotroreporter e curatore del progetto Giampiero Corelli che esporrà anche alcune fotografie tratte dal libro.

Durante la serata a cura di Linea Rosa Ravenna saranno proiettati video sulla manifestazione e un’intervista realizzata con la sorella di Paola Fabbri vittima di femmincidio.

La serata sarà condotta dalla giornalista Sabrina Sgalaberna e saranno presenti Alessandra Bagnara Presidente Linea Rosa Ravenna e Michela Brunelli Assessore alla pari opportunità del comune di Cervia.

Nel progetto “Dante esule. Il male facile: femminicidi quotidiani” fotoreporter Giampiero Corelli ha evitato di annullare con superficialità la distanza tra Dante e il nostro tempo e si è impegnato in un’operazione acuta e produttiva scegliendo di realizzare gli scatti dedicati a “Il male facile: femminicidi quotidiani”, all’ombra di più o meno celebri monumenti danteschi. Dinanzi alle icone dantesche in pietra o in bronzo, Corelli ha traguardato attuali immagini di vita nelle quali la donna, le donne appaiono protagoniste. Narrazioni di Monica Vodarich, che si affiancano alle fotografi e.

A tutti gli autori e scrittori sarà consegnata una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa rassegna.

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione Culturale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Sportello Donna Cervia – Linea Rosa Ravenna – Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale il Menocchio – Associazione culturale Casa delle AIE – libreria Bubusettete di Cervia.

Con il sostegno di: Focaccia Group Cervia – Iper pneus Cervia e Credito Cooperativo Romagnolo.