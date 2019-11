Cervia, al Ristorante Circolo Pescatori La Pantofla parte il Grand Tour della Letteratura di Mare

Inizia giovedì 21 novembre alle ore 20 il ciclo di incontri letterari del Ristorante Circolo Pescatori La Pantofla con un ospite d’eccezione, Peppino Manzi, scrittore di libri, storico il suo “Manuale del Barman” pubblicato negli anni ’80, formatore e soprattutto gestore di bar e ristoranti a cominciare dal Cluny Bar di Milano Marittima, che per 30 anni è stato la punta di diamante del bartending della Costa Adriatica.

“E’ un piacere cominciare con Peppino, per noi un amico e un maestro, – dicono dal Circolo – nonché un grande professionista che unisce le doti di scrittore a quelle di chef. Questo è l’unico appuntamento infatti in cui si presenta un libro, “Romagna-Emilia. Bevendo, mangiando e navigando sotto costa” e l’autore si mette ai fornelli per presentare un menu d’occasione”.

Menu della serata

Aperitivo Il Tiziano, (succo di melograno e prosecco)

Alici Marinate con piadina

Cozze con pinoli di Cervia

Canocchie e Razza al vapore

Quadrucci con le seppie

Risotto con le vongole

Filetti di triglia spinati fritti con zucchine melanzane

Calamaro Ripieno

Zuppa Inglese

Vini della Tenuta Casali, acqua, caffè €. 35.00

PROGRAMMA COMPLETO

21 novembre 2019 ore 20,00

PEPPINO MANZI “Guida pratica alla cucina di mare” incontro e cena inclusa € 35,00

12 dicembre ore 21 CRISTIANO CAVINA “Pinna morsicata”

30 gennaio 2020 ore 21 ERALDO BALDINI “Storie e leggende di mare e di costa”

20 febbraio 2020 ore 21

OMAGGIO A CARLO NAVA, IL POETA DEL MARE

“Di venti impetuosi e di leggere brezze” Interviene Gianfranco Lauretano

MICHELE ZIZZARI “Pesce fritto innamorato”

12 marzo 2020 ore 21

MARCO MISSIROLI “La fedeltà del mare”

Ciclo di incontri curato da Massimo Previato

Dove

Ristorante Circolo Pescatori La Pantofla Cervia

Via Nazario Sauro 1, 48015 Cervia

339 723 0318