Venerdì 22 novembre (ingresso dalle ore 21 – concerto dalle ore 22) al Teatro Socjale di Piangipane arriva Sara Zaccarelli & The Dynamite Power Soul Funk.

Un quintetto “fedele” alla soul music d’altri tempi, con un repertorio di classici e non solo soul, funky e black, reinterpretati tutti con lo stile di una power band davvero eccezionale, al servizio della eclettica voce di Sara Zaccarelli. Oltre a Sara Zaccarelli alla voce, cantante bolognese che da anni si fa conoscere per il suo inconfondibile timbro vocale la Dynamiye Power Soul Funk Band è composta da una serie di musicisti davvero fenomenali: Nicola Peruch alle tastiere (Elisa, Zucchero), Aldo Betto alla chitarra (Savana Funk, Jovanotti), Blake Franchetto (Savana Funk, Jovanotti) e Matteo Monti alla batteria. Il concerto sarà un vero e propri viaggio all’interno della black music con tutte le sfumature in cui questa ha saputo evolversi: dal soul al funk, senza disdegnare anche alcuni classici moderni.

Naturalmente cappelletti nell’intervallo, come da tradizione. Ingresso riservato soci Arci, tesseramento in Teatro.

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it

www.facebook.com/teatrosocjale

Tel. 3276719681