Associazione Francesca Fontana: concluse le “Serate con l’autore” cervesi

Si è conclusa nella giornata di mercoledì l’esperienza di carattere culturale “Serate con l’autore” organizzata dall’Associazione Culturale Francesca Fontana. Sono state sette le serate che hanno spaziato su tanti temi e molti autori e autrici con temi diversi che hanno arricchito le tantissime persone che vi hanno partecipato.

“Vorremmo ancora una volta ringraziare le la disponibilità di tutti – hanno dichiarato dall’associazione – Eraldo Baldini – Storie e leggende di mare e di costa – Pierre Laurent Cabantous – Un don Camillo a Cervia – Maria Adele Giordani – La nostra seconda casa: il suffragio – Mirta Contessi – Chi Soja? – Marco Rubboli – Per la corona d’acciaio – Valentina Bardi – VentiquattroSimona Rossi – La magia di una storia dimenticata – Chiara Albertini – Nel cuore di una donna- Graziano Pozzetto Enciclopedia enogastronomica della Romagna- Dino Amadori – Anima e coraggio. La mia vita contro il cancro e infine la Serata in collaborazione con Linea Rosa in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne e ai femminicidi con Giampiero Corelli, Monica Vodarich :- Dante esule. Il male facile: femminicidi quotidiani”

La serata conclusiva è stata dedicata alla giornata internazionale contro la violenza alle donne e ai femminicidi con due autori protagonisti: Monica Vodarich (che è anche la vice presidente di liea rosa di Ravenna) e il fotroreporter e curatore del progetto Giampiero Corelli che ha esposto anche alcune fotografie tratte dal libro Dante esule. Il male facile: femminicidi quotidiani. Durante la serata toccante l’intervista proiettata e realizzata con la sorella di Paola Fabbri vittima di femmincidio di Savio (presente alla serata) intervista dalla presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara; la quale si è anche soffermata sull’importanza del tema esplicitando anche alcuni numeri dei servizi che vengono erogati sia a Ravenna che a Cervia allo sportello di ascolto e nelle molteplici attività che svolgono le volontarie.

In conclusione è intervenuta Michela Brunelli Assessore alla pari opportunità del comune di Cervia che ha sottolineato la grande sinergia e collaborazione tra le istituzione e Linea Rosa Ravenna, evidenziato che si lavora e progetta in continuità e che a questa associazione è stata affidata una casa confiscata ai beni della mafia per realizzare una casa rifugio per donne maltrattate.La serata è stata condotta cdalla giornalista Sabrina Sgalaberna. A tutti gli autori e scrittori è stata consegnata una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa Rassegna.

Infine l’associazione vuole ringraziare “i partener di queste serate per averci consentito una importante collaborazione: Asd Grama Pisignano Cannuzzo – Editore il Ponte Vecchio di Cesena – Linea Rosa Ravenna – Libera università per gli adulti di Cervia – Associazione culturale il Menocchio – Associazione culturale Casa delle AIE – libreria Bubusettete di Cervia. Un grazie particolare l sostegno di: Focaccia Group Cervia – Iper pneus Cervia e Credito Cooperativo Romagnolo. Dunque tanta soddisfazione tra i dirigenti dell’associazione culturale Francesca Fontana per la buona riuscita della rassegna e ci si lascia con l’appuntamento al prossimo anno, mentre si è già al lavoro per il concorso “Scrivile” 6a edizione ed a brevissimo tutte le informazioni per partecipare!”