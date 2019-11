Educazione alla salute: corsi di primo soccorso all’I.T.I.P. Bucci di Faenza per studenti e insegnanti

L’educazione alla salute è uno dei temi a cui l’Istituto Bucci, ormai da anni, dedica la massima attenzione. Di questo impegno ne sono prova i corsi di BLS e di BLSD riproposti anche quest’anno, proprio in questi giorni nell’aula magna dell’istituto e che hanno visto coinvolti in questa prima fase i docenti e il personale scolastico, ma che impegneranno nelle prossime settimane tutti gli studenti delle classi quinte.

Si è partiti da un principio inattaccabile, cioè l’importanza della cultura del primo soccorso nella società contemporanea; a cui è seguito un postulato altrettanto ovvio: si deve iniziare proprio dalla scuola.

L’attenzione al tema da parte dello storico istituto scolastico di Faenza affonda le sue radici nel passato. Prima di collaborare stabilmente con la Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV e i loro formatori abilitati dal Centro Formazione ANPAS Emilia Romagna, sono intervenuti, sempre attraverso le modalità dei corsi diurni e pomeridiani, altri importanti soggetti della pubblica assistenza come i Cavalieri di Malta e la Croce Rossa. L’attività formativa erogata attraverso i corsi viene ritenuta indispensabile e necessaria, sostanzialmente imprescindibile nel processo di acquisizione delle competenze di cittadinanza da parte degli studenti.

Quest’anno, oltre agli studenti delle classi quinte che da anni sono i destinatari dei corsi erogati, per la prima volta sono stati formati altri importanti soggetti dell’istituzione scolastica. Infatti sono oltre venti, tra docenti e personale scolastico, i fruitori del corso di BLS e BLSD che hanno appreso le tecniche di intervento di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare. I docenti, sedendosi tra i banchi e non dietro una cattedra, hanno ascoltato, domandato, interagito prima con i Formatori e poi con i manichini da loro messi a disposizione per esercitarsi nelle tecniche di rianimazione; per conseguire, alla fine del corso, l’attestato riconosciuto di Esecutore BLSD Laico. Nuovi baluardi dell’emergenza nel variegato e sempre tumultuoso mondo della scuola.

La collaborazione tra la Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV e l’I.T.I.P. Bucci dura ormai da tre anni e costituisce una esperienza formativa che nasce dall’esigenza di mettere in moto un’operazione culturale importante, un progetto in cui la Pubblica Assistenza di Faenza ODV crede molto e per il quale ha trovato nell’ITIP Bucci un fedele alleato. L’obiettivo è quello di portare nelle scuole la cultura del soccorso, del primo intervento, e delle manovre di rianimazione cardio-polmonare. L’associazione di volontari è presente sul territorio faentino da oltre dieci anni e si occupa progetti di formazione rivolti alla cittadinanza, attività di trasporto sanitario secondario, servizi di presidi sanitari di emergenza per manifestazioni pubbliche e sportive.

La professoressa Tassani, responsabile dei progetti per l’educazione alla salute dell’istituto Bucci, sintetizza così l’impegno che la scuola mostra sul tema. «L’attenzione che rivolgiamo all’educazione e alla prevenzione della salute è massima. Lo facciamo da anni e ci crediamo fermamente». Poi aggiunge «Ci concentriamo sulle quinte perché il corso completo, con tanto di rilascio d’attestato, è riservato ai maggiorenni. In questo modo non solo li educhiamo alla salute, ma forniamo loro un attestato utilizzabile nel mondo del lavoro». In effetti i benefici sono molteplici: non solo vengono formati dei giovani cittadini in grado di spendere le loro nuove abilità e conoscenze nelle comunità in cui vivono e che frequentano, ma viene fornita loro una competenza essenziale spendibile nel mondo del lavoro. Aspetti non di poco interesse nella complessa e variegata realtà in cui viviamo.