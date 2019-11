Giornata nazionale degli alberi. A Ravenna ai Giardini pubblici un’iniziativa con bambini e bambine

La Giornata nazionale degli alberi, riconosciuta nell’art. 1 della Legge n. 10 del 14/01/2013, viene celebrata il 21 novembre di ogni anno e nasce con i seguenti obiettivi: promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Celebrare tale giornata oggi, vuol dire anche creare una sana coscienza ecologica nelle generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuovi e su scala globale.

Proprio in quest’ottica, il Multicentro CEAS del Comune di Ravenna, ha organizzato una iniziativa per sensibilizzare i giovanissimi, che saranno i futuri custodi dell’ambiente.

Questa mattina, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Le Ali, si sono recati ai Giardini pubblici di Ravenna, accompagnati dai tecnici del Servizio tutela ambiente e territorio del comune di Ravenna in una passeggiata alla scoperta e conoscenza dei nostri silenziosi, ma preziosi amici: gli alberi.

Un’emozionante esperienza per scoprire il millenario rapporto tra l’uomo e la natura, fatto di rispetto e armonia, per ricordare la straordinaria importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente, ma anche un’occasione per trascorrere una bella mattinata d’autunno all’aria aperta.