Lugo presenta il piano di piantumazione 2019-2020: in arrivo 295 nuovi alberi

Giovedì 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi , è stato presentato il piano di piantumazione 2019-2020, che si inserisce all’interno del progetto di mandato dei mille alberi in cinque anni. La presentazione si è svolta al Parco del Tondo con le bambine e i bambini delle scuole primarie di Lugo. All’evento hanno partecipato oltre 350 studenti delle scuole Sacro Cuore, San Giuseppe, Codazzi e una sezione della scuola dell’infanzia Capucci. Insieme a loro l’assessore all’Ambiente Maria Pia Galletti e l’assessore ai Servizi Educativi Luigi Pezzi hanno esposto il progetto di piantumazioni: da oggi e per i prossimi mesi verranno piantati 295 nuovi alberi in varie zone di Lugo.

“Quella di oggi è stata una mattinata bellissima e significativa – ha sottolineato l’assessoreGalletti -. Soprattutto grazie alla magnifica partecipazione ed energia dei bambini, che attraverso le loro poesie, i loro cartelloni, i disegni e le frasi ci hanno ricordato l’importanza di celebrare questo giorno. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per l’ambiente garantendo in questo modo un futuro migliore alle giovani generazioni”.

Ad ogni scuola sono state donate alcune piante autoctone (farnie, frassini, noccioli e ciliegi selvatici),regalate dal vivaio regionale e da regalare alle famiglie degli studenti che avessero la possibilità di piantarle a casa. La mattinata si è conclusa con la piantumazione di alcuni dei nuovi alberi previsti dal piano all’interno del Parco del Tondo.