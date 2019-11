Il Geometra al tuo fianco: sabato 23 novembre nelle piazze principali di Ravenna, Faenza e Lugo

L’Ordine dei Geometri scende in piazza. “Il Geometra al tuo fianco” è l’evento che avrà luogo sabato 23 novembre nelle principali piazze di Ravenna, Faenza e Lugo (a Ravenna in Piazza del Popolo, a Faenza in Piazza del Popolo, a Lugo in Largo della Repubblica sotto il Pavaglione) , una giornata dedicata all’orientamento della cittadinanza su tutti i temi inerenti la professione del Geometra. Saranno allestiti degli INFO – POINT dove i Geometri, in forma strettamente anonima, daranno assistenza alla cittadinanza sulle tematiche di edilizia, catasto, condominio, estimo, mediazione, sicurezza e antincendio. Gli Info Point saranno allestiti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. L’iniziativa è a cura del Collegio Provinciale dei Geometri.