La magia del presepe a Ravenna città, a Marina di Ravenna, a Classe e in altri luoghi

La tradizione dei Presepi è molto antica e anche a Ravenna, durante il periodo del Natale, sono tantissime le Chiese in cui è possibile trovare questi allestimenti artistici e simbolici della cultura popolare. A questi si aggiungono le diverse rappresentazioni nelle vetrine del centro storico e in alcune località del mare.

I PRESEPI A RAVENNA CITTÀ

Cristo Luce del mondo! – Piazzale del Battistero Neoniano – Piazza Duomo, 1. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, sempre visibile, si consiglia la visione notturna. Autore: Gianluca Piccolo. A cura della Curia di Ravenna.

Presepe tradizionale popolare – IAT Ravenna Palazzo della Provincia – Vetrina di Piazza Caduti per la Libertà. Dall’8 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18. Autore: Raffaella Soprani.

Presepe Napoletano Preasepium Napolitanus “La Poesia delle rovine” – Palazzo Rasponi dalle Teste Ravenna, Piazza Kennedy 12 – Inaugurazione domenica 15 dicembre ore 16, visitabile fino al 19 gennaio 2020 nei giorni feriali ore 15-18; sabato 11-18, domenica e festivi. Chiuso il lunedì, a Natale e Capodanno. Ingresso libero. Autore: Ciro Aurilia. www.ciropresepenapoletanoaravenna.it

Presepi Italiani: la Collezione Augusto Poverini – Cattedrale di Ravenna, Piazza Duomo. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, lunedì – venerdì dalle ore 7 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 17.00; prefestivi dalle 7 alle 12 e dalle 14.30 alle 19; festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Autore: Opera di Religione. Per informazioni: 0544-541688. www.ravennamosaici.it

Presepi dal mondo: la collezione Augusto Poverini – Basilica di San Giovanni Evangelista, Ravenna. Dall’8 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 10.30 – 16.30. Autore: Opera di Religione. Per informazioni: 0544-541688. www.ravennamosaici.it

Gloria in Excelsis Deo – Presepe artistico con statue meccaniche – Cattedrale di Ravenna in Piazza Duomo. Inaugurazione 8 dicembre dopo la Messa delle 11, visitabile fino al 31 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 17.00; prefestivi dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle 19; festivi dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19. Autore: Parrocchia di San Giovanni in Fonte della Cattedrale. Per informazioni: Alessio Callegaro (alessio.callegaro@gmail.com).

Presepe Artistico “Il Verbo Incarnato” – Ospedale “S.Maria delle Croci”- Via Missiroli 10, Ravenna. Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19. Sempre visibile presso la chiesa dell’ospedale, donato dall’autore nel 2016 Autore: Ciro Aurilia. www.turismo.ra.it

XVIII Edizione Presepe Artistico Napoletano stile ‘700 “La natività” – Banca Nazionale del Lavoro, Piazza del Popolo 23, Ravenna. Dal 14 dicembre – al 31 gennaio 2020. Inaugurazione: 14 dicembre alle ore 11 durante la maratone televisiva “Telethon”. Realizzazione di un’opera su balze di legno e sughero. Giorni e orari di svolgimento: tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 22. Autore: Ciro Aurilia. www.ciropresepenapoletanoravenna.it

XXIIII Edizione Presepio scenografico Popolare – La Nascita di Gesù – Chiesa Arcipretale S. Biagio, Via Chiesa, 7, Ravenna. Inaugurazione: 8 dicembre dopo la messa delle ore 10. Realizzazione di nuovi personaggi rustici pastorali stile settecentesco. Periodo di svolgimento: dall’8 dicembre al 26 gennaio 2020 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Autore: Circo Aurilia. www.ciropresepenapoletanoravenna.it

Presepe storico orientale – Basilica di S. Maria Maggiore, Via Galla Placidia. Dal 15 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 tutti i giorni dalle 8 alle 18. Allestito dal Gruppo parrocchiale alla guida di Roberto Sangiorni. Per informazioni contattare il Parroco: Don Rosino Gabbiadini Tel. 338 7296514.

PRESEPI FUORI DAL CENTRO STORICO

Presepe di Sabbia – 11^ Edizione – Spiaggia libera adiacente la Diga Foranea Sud – Piazzale della Marina 1 – Marina di Ravenna. Inaugurazione 8 dicembre ore 15.30, visitabile fino al 20 gennaio. Giorni e orari: dal 16 al 20 dicembre e dal 7 al 17 gennaio dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18, sabato domenica e festivi dalle 10-12.30 / 13.30-18; dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 10-12.30 / 13.30-18. Su un’area di 400 mq, artisti internazionali si danno appuntamento per dare vita a un presepe artistico di sabbia ispirandosi a dipinti o statue e creando opere maestose raffiguranti la Natività, alcune delle quali alte anche 3 metri di altezza. Organizzazione Associazione Culturale Arte in Spiaggia. E bagno Obelix Obelixbeach. Il presepe fa parte del circuito Seguendo la Stella Cometa promosso dalla Regione Emilia Romagna. Ingresso offerta libera. Info: +39 347 7850507

Il paese dei presepi – Presepe in metallo – Marinara – Marina di Ravenna. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, sempre visibile. Autori: C.S.R.C. Portuali, Compagnia Portuali, Autorità Portuali, in collaborazione con: Pro Loco di Marina di Ravenna, Comitato Cittadino di Marina di Ravenna e Marina Flower. Per informazioni: gigispadaro@alice.it

Presepe sulle barche a grandezza naturale con vestiti confezionati artigianalmente – Bacino pescherecci di Marina di Ravenna. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020, sempre visibile. Autori: Comitato Cittadino Marina di Ravenna, Marina Flower, Pro-loco Marina di Ravenna. Informazioni Marina Flower: Consuelo Rossini 347-4843630.

Presepe di Lido Adriano – Parrocchia di Lido Adriano – Viale Alessandro Manzoni, 381. Dal 7 dicembre 2019 al 25 gennaio 2020 (con possibilità di proroga). Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 16 alle 18. Nei giorni festivi mezz’ora prima delle celebrazioni. Autore: collaborazione tra l’associazione “Amare Lido Adriano” e la parrocchia di San Massimiliano Kolbe di Lido Adriano. Presepe realizzato in collaborazione tra l’associazione “Amare Lido Adriano” e la parrocchia di Lido Adriano, il presepe di Lido Adriano si sviluppa per 5 metri in lunghezza e 2 in larghezza. Presenta al suo interno statue in ceramica della tradizione e parti meccanizzate in movimento. Per informazioni: amarelidoadriano@gmail.com

Presepio Vivente di Classe: “L’ingresso a Betlemme” – Casa dei Ragazzi e Basilica di Sant’Apollinare in Classe a Classe. Il presente vivente di Classe prevede la ricostruzione della notte di Natale, nella quale i personaggi vengono interpretati da volontari della comunità di Classe. Periodo di svolgimento e orari: 24 dicembre dalle ore 19, 29 dicembre e 6 gennaio dalle 15 alle 18. La vigilia di Natale alle ore 23.45 il corteo in costume si recherà in Basilica per la Santa Messa. Il pomeriggio dell’Epifania alle ore 16.30 arriveranno i Re Magi a cavallo portando doni a Gesù e a tutti i bambini. Ingresso gratuito A cura della Commissione del Presepio Vivente insieme al Parroco Don Mauro Marzocchi. Informazioni: www.parrocchiadiclasse.it/presepe

Mostra “I Presepi della Romagna” – Sala Consiliare della Sede comunale decentrata in Piazza XXII Giugno, 6 – Piangipane. Dall’8 dicembre al 13 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; sabato 9.00 – 13.00. Il 25, 26 dicembre e 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 18. Autore: Pro Loco in collaborazione con altri enti.

Presepe nel Parco degli Alberi Fatati – Pineta Parco Giochi – viale Italia – Marina Romea (Ra). Dall’8 dicembre al 6 gennaio sempre visibile. Presepe realizzato con sagome bianche stilizzate dei vari personaggi della navitià. Autore: Pro Loco di Marina Romea. Per informazioni: www.prolocomarinaromea.it

La Rassegna del Presepe – Mostra di presepi di vari autori del territorio – Museo Etnografico Sgurì in Via degli Orsini, 4 – Savarna. Dall’8 dicembre al 19 gennaio tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14-18. In mostra i presepi del territorio. È consigliabile un preavviso telefonico. Possibilità di esporre il proprio presepe contattando la direzione del museo. Per informazioni: 0544.533609

Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese – Parco antistante la Chiesa Priorale di S. Adalberto in Piazza Garibaldi, 12 – Sant’Alberto. Dall’8 dicembre al 15 gennaio sempre visibile e illuminato fino alle 24.00. Autori: Gruppo Parrocchiale di Sant’Alberto. Per Informazioni: Pro loco S. Alberto

Il calendario dei presepi è in corso di aggiornamento e potrebbe subire variazioni