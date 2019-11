MalfAttori a Ravenna: incontro con Guido Ceroni su L’Apostolo, il Diavolo, il Profeta

La rassegna dei MalfAttori, in programma tutti i giovedì fino al 5 dicembre, alle ore 18, presso la Sala D’Attore di Casa Melandri, prosegue giovedì 21 novembre con un approfondimento storico a cura di Guido Ceroni dal titolo L’Apostolo, il Diavolo, il Profeta. Nel corso dell’incontro vengono tracciate le figure di Ilio Barontini, (l’Apostolo), sovversivo, rivoluzionario di professione, di Amedeo Guillet, (Comandante Diavolo), Ufficiale di Cavalleria e gentiluomo, di Orde Charles Wingate, (il Profeta) comandante della “Gideon Force” in Etiopia e poi dei “Chindits” in Birmania.

Non si incontrarono mai, ma furono in Etiopia tra il ‘35 e il ’41 a combattersi, e in altri luoghi, talvolta come nemici, talaltra dalla stessa parte. Accomunati da un’unica cosa: una loro particolare forma di fede. Una pagina della storia poco nota quanto avventurosa ed emozionante.

Malfattori prosegue giovedì 28 novembre con Giovanna Montevecchi e Paolo Pingani che raccontano l’atmosfera lenta e rarefatta dei salotti ottocenteschi, per un incontro di intensa suggestione dal titolo Dialogo immaginario su arte e natura. Luigi Rava nel salotto di Luisa Murat.

Si conclude con Mauro Mazzotti, che giovedì 5 dicembre propone un appuntamento sul tema L’Impero d’Occidente da Cesare a Teodorico. Storia in sonetti romagnoli. La grande storia di Ravenna mostra aspetti nascosti quando ascoltiamo come veniva narrata nel territorio di Romagna con l’intensa musicalità del romagnolo. Poesia, storia e divertimento per l’incontro conclusivo di una rassegna che ormai da dieci anni coinvolge, appassiona e interessa un pubblico affezionato e molto variegato.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero, si svolgono alle 18 presso la Sala D’Attore di Casa Melandri, in via Ponte Marino, 2.

Nella foto Ilio Barontini (l’Apostolo)