Ravenna, ecco tutti i concerti delle Feste e di Natale fino a Capodanno

Il periodo natalizio è da sempre ricco di musica, soprattutto sacra, ma non solo. E ricco è il programma degli appuntamenti musicali a Ravenna durante le festività 2019-2020.

IL CARTELLONE DEGLI APPUNTAMENTI MUSICALI

La musica e l’arte – Museo Nazionale (Sala del Refettorio) – Via S. Vitale 17 – Domenica 1 dicembre – Ore 11 – Concerto degli allievi dell’Istituto Musicale Verdi / Elio Rimondi – chitarra – ‘Forbidden Colours’. Musiche di R. Sakamoto, E. Morricone, M. De Falla / Ensemble di chitarre: Andrea Pirani, Francesco Scaglioni, Matteo Sanchioni, Ettore Mazzoli Francesco Gattavecchia, Filippo Zagonari, Federica Ghiberti, Giuseppe Lamontagna / Ingresso gratuito. www.istitutoverdi.ra.it

Concerto Coro Femminile “La Gioia” – Teatro Alighieri (Sala Corelli) – Via Mariani 2 – Venerdì 6 dicembre – Ore 21 – Rassegna contro la violenza sulle donne. Soroptimist International Club di Ravenna. Direttore Etsuko Ueda, pianoforte di M. Mirko Maltoni. Ingresso libero. www.turismo.ra.it

Concerto per solisti, coro e orchestra della Cappella Musicale della basilica di San Francesco di Ravenna – Basilica di San Rocco in Via Castel S. Pietro, 26 – Sabato 7 dicembre – Ore 21. Dirige Giuliano Amadei. Musiche del periodo barocco. Organizzato dall’Associazione Culturale Italo Tedesca di Ravenna. Per informazioni: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

Concerto di Natale: Musica sacra e corale – Chiesa San Massimiliano Kolbe – Viale Manzoni 381, Lido Adriano (Ra) – Sabato 7 dicembre – Ore 21 – Brani Natalizi, Sacri e Corali eseguiti da: Scuole Primarie I. Masih di Lido Adriano e M. Moretti di Punta Marina Terme, Musica Classica eseguita dall’Orchestra dei Giovani di Ravenna diretta dai Maestri: Franco Emaldi, Mauro Vergimigli e Marco Paganelli. Organizzazione: Don Marco Cavalli e Paolo Giacalone Ass.ne “Amare Lido Adriano”. Info: +39 338 4965957 – amarelidoadriano@gmail.com / Ingresso libero.

Concerti della Domenica – Teatro Alighieri – Sala Corelli – Via Mariani, 2 – Domenica 8 dicembre – Ore 10.30 – Gabriele Pieranunzi violino / Giorgia Tomassi pianoforte. Musiche di Beethoven, Schumann, Paganini, Kreisler. A pagamento. Per informazioni: associazione@angelomariani.it

Concerto di Natale della Young Musicians European Orchestra – Teatro Alighieri – Via Mariani 2 – Lunedì 9 dicembre – Ore 21 – Cori delle Scuole di Ravenna. Con Simone Fava (oboe), Bruno Philippe (violencello), Vikram Sedona (violino). Corelli-Barbirolli: Sonata per oboe in fa maggiore / Haydn: Concerto in do maggiore per violoncello ed orchestra / Mozart: Concerto in sol maggiore per Violino ed orchestra k 216. Evento nell’ambito della Rassegna Capire la Musica, Organizzato da Emilia-Romagna Concerti. A pagamento. www.emiliaromagnaconcerti.com

Dreaming Melodies – Teatro Socjale di Piangipane (Ra) – Via Piangipane 153 – Venerdì 13 dicembre – Aperture porte ore 21, inizio spettacolo ore 22 – Musiche dal magico mondo Disney – La Corelli, l’Ensemble Tempo Primo, propone un viaggio nella fantasia al suono dei grandi classici dell’animazione Disney, con le voci di Cecilia Ottaviani, Daniela Peroni e Luca Balbi. Arraggiamenti e direzione del Maestro Nicola Nieddu. Informazioni “La Corelli”: info@lacorelli.it

Officina Xmas Live! – Piazza S. Francesco – Sabato 14 dicembre 2019 – Ore 15.30 – Natale ADVS – Concerto in set acustico degli allievi di Officina della Musica e flash mob di Officina del Musical. Ingresso gratuito. www.officinadellamusica.ra.it

Concerti della domenica – Teatro Alighieri (Sala Corelli) – Via Mariani 2 – Domenica 15 dicembre – Ore 10.30 – Sestetto ‘In Liebe’ / Stela Dicusarà soprano, Valentina Vannini mezzosoprano, Alessandro Vannucci tenore, Lorenzo Bonomi baritono. Pianoforte a 4 mani: Francesca Cesaretti, Ilaria Torresan. Musiche di Brahms e Schubert. A pagamento. Info: associazione@angelomariani.it

Spettacolo di Natale di beneficenza, per Save the Children – Teatro Dante Alighieri – Via Mariani 2 – Giovedì 19 dicembre – Ore 20.30 – Con la partecipazione degli allievi “Sezione Musica e Sezione Danza” della Scuola MiKrokosmos di Ravenna. Ingresso offerta libera. www.mikrokosmos.it

“Natale al Socjale” – Odg Big Band guest Mario Biondi – Teatro Socjale – Via Piangipane 153, Piangipane (RA) – Venerdì 20 dicembre – Aperture porte ore 21, inizio spettacolo ore 22 – L’Orchestra Dei Giovani di Ravenna diretta dal Maestro Franco Emaldi incontrano per un evento unico il cantante e compositore italiano Mario Biondi, unico artista internazionale con centinaia di concerti in oltre 30 paesi del Mondo. Ingresso a pagamento, riservato soci Arci. www.teatrosocjale.it

Concerto di Natale – Sala Auditorium “G. di Stefano” – Piazza Marinai d’Italia, 21 – Marina di Ravenna – Sabato 21 dicembre – Ore 20 – Evento organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna. Ingresso gratuito. www.turismo.ra.it

Il Concerto di Natale – XXI edizione – Teatro Dante Alighieri – Via Mariani 2 – Sabato 21 dicembre – Ore 21 – Tradizionale concerto tenuto dalla Banda Musicale Cittadina di Ravenna. Direttore: Maestro Mauro Vergimigli. Ingresso libero. www.turismo.ra.it

Auguri del Sindaco con Ensemble di fiati degli allievi dell’Istituto Musicale G. Verdi di Ravenna – Sala pre-consiliare Comune di Ravenna – Piazza del Popolo 1 – Sabato 21 dicembre – Ore 12 – Direttore: Stefano Franceschini – Musiche: G. Holst First Suite/L.v. Beethoven Zapfenstreich Marsch. www.istitutoverdi.ra.it

Concerto per la Natività – Basilica di San Francesco – Piazza S. Francesco – Domenica 22 dicembre – Musica e Spirito (VIII edizione) – Ore 18.30 – Concerto del grande Magnificat di Johann Kuhnau (1660-1722) per solisti, coro e orchestra della Cappella Musicale della basilica di San Francesco, diretti da Giuliano Amadei con la partecipazione del coro Ecce Novum di Cesena, diretto da Silvia Biasini. Ingresso gratuito. Per informazioni: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

United Together Tour 2019 – Hommage à Yehudi Menuhin – Teatro Alighieri – Via Mariani 2 – Domenica 22 dicembre – Ore 21 – European Spirit of Youth Orchestra. Direttore Igor Coretti Kuret, Julia Jones (Stati Uniti), Jelena Horvat (Serbia), Jelin Lee (Corea del Sud) violini solisti, con la partecipazione straordinaria di Paolo Rumiz. Ingresso offerta libera. www.teatroalighieri.org

The Best of Officina del Musical! – Teatro Rasi – Via di Roma 39 – Lunedì 23 dicembre – Ore 21 – Spettacolo musicale, a pagamento, in beneficenza a favore di AGEOP, che ripercorrerà i primi 5 anni di Officina del Musical. www.officinadellamusica.ra.it

Rock n’ Roll – Xmas Ball – Artificerie Almagià – Via dell’Almagià 2 – Mercoledì 25 dicembre – Ore 21 – Concerti con The Good Fellas e tanti ospiti a sorpresa, ballo di Natale a ritmo di swing. Ingresso a pagamento. Per informazioni: info@associazionenorma.it

Concerto di Natale – Basilica di S. Francesco – Piazza S. Francesco – Giovedì 26 dicembre – Ore 21 – Messa in do K 139 di W.A.Mozart per coro, soli e orchestra. Coro Ludus Vocalis diretta dal maestro Stefano Sintoni con l’Orchestra Alighieri. Ingresso a offerta libera. www.ludusvocalis.it

Quattro concerti della rassegna Christmas Soul. Sabato 28 dicembre in Piazza del Popolo alle 17.30 Spiagge Soul Holy Fellas. Domenica 29 dicembre stesso luogo e stessa ora il Virginia Gospel Ensemble. Martedì 31 dicembre in Piazza del Popolo alle 23 il concerto di San Silvestro con Spirit of New Orleans. Mercoledì 1° gennaio 2020 al Teatro Alighieri alle 11 concerto dei Noreda Graves.