Russi. In Biblioteca prosegue la rassegna “LetteraNatura”

Prosegue la rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco di Russi in collaborazione con il Comune di Russi “LetteraNatura – Libri d’autunno”, che avrà luogo nella Biblioteca Comunale fino al 7 dicembre 2019 a sabati alterni alle ore 16. Gli autori, presenti in sala, presenteranno i loro volumi in compagnia di un moderatore che orchestrerà l’incontro. Letture a cura de Le Faville.

Calendario degli incontri restanti:

Sabato 23 novembre 2019

Sguardi d’incanto

di e con Elio Pezzi

presenta Giovanna De Pasquale

Sabato 7 dicembre 2019

Cinquant’anni da un’idea. Gino Gatta e Punta Alberete

di e con Roberto Aguzzoni

presenta Roberto Zalambani