Stefano Zurlo intervista Giuseppe Musca sul suo ultimo libro: “Intrigo a Micropolis”

Giovedì 21 novembre alle ore 18,30 presso il Caffè Letterario in via A. Diaz a Ravenna Stefano Zurlo inviato de Il Giornale intervisterà Giuseppe Musca sul suo ultimo libro: INTRIGO A MICROPOLIS. Intrigo a Micropolis è un romanzo a sfondo politico-giudiziario, che ruota intorno ad una città immaginaria, alle maschere e ai volti che la popolano, ai loro peccati e ai loro segreti. Una satira, di sapore pirandelliano, che gioca sulla doppiezza della città, dei suoi abitanti e del protagonista, Josef K, che indosserà la maschera della sua vecchia identità, dopo essere stato arruolato dalla Catena, una misteriosa setta politica russa. Da Micropolis, Josef K prenderà le mosse per tessere trame spionistiche e politico-affaristiche, in giro per l’Italia e per il mondo. La rappresentazione di un assurdo plausibile. Giuseppe Musca, è nato a Palermo e ha vissuto a Ravenna. Sposato, ha tre figli. Per SBC Edizioni ha già pubblicato “La stanza del Tesoro” e “Mani sulla città, la strana storia del dottor M”. Giuseppe Musca è stato segretario provinciale del PSI negli anni di Craxi e Vice Sindaco di Ravenna. Ritiratosi dalla vita politica ha intrapreso l’attività di imprenditore ed è stato coinvolto in diverse inchieste. Il 24 settembre 2018 Giuseppe Musca è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta a 10 anni e 6 mesi di carcere.