Uno spettacolo per festeggiare i 35 anni dell’Università per gli adulti di Lugo

Venerdì 22 novembre l’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per adulti di Lugo festeggia i suoi 35 anni con uno spettacolo dei fratelli Gianni e Paolo Parmiani. Alle 20.30 nell’aula Magna del Liceo di Lugo (viale Orsini 6) va infatti in scena “Corsi e……. riCorsi” dell’Università per adulti di Lugo.

La serata si concluderà con il brindisi e il tradizionale buffet. La serata ha il patrocinio del Comune di Lugo.